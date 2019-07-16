В беспилотнике "Охотник" нашли серьезные недостатки

БПЛА засекут на радарах

Тяжелый беспилотник "Охотник-Б", который западные эксперты уже "окрестили" российским X-47B, судя по всему, будет действовать в составе эскадрильи Су-57. Кроме того, что авионика БПЛА испытывается на борту истребителя, в интернете были опубликованы фотографии, на котором изображен хвост Су-57. На нем нарисованы силуэты самолета и беспилотника на фоне молнии, что подразумевает совместный удар.

As noted, the new photo of the Su-57 (tail # 53) has an interesting paint job on its tail. https://t.co/m9EAyLe9jChttps://t.co/jkpYChzN8F pic.twitter.com/FFKQ7szioe — Rob Lee (@RALee85) 18 января 2019 г.

Как полагает The War Zone, "Охотника" будут использовать в качестве ведомого, а в перспективе БПЛА будет выполнять более сложные задания – разведка и нанесение бомбового удара в зоне действия средств ПВО противника. Но для этого ему понадобятся высокоточные боеприпасы, и для адаптации их к БПЛА может понадобиться несколько лет.

По мнению западных экспертов, российский БПЛА будет малозаметен, однако для этого придется спрятать двигатель, который на данный момент выпирает из крыла и будет отлично виден на радаре.

Выхлоп самолета – одна из главных проблем в стелсе, которую обязательно нужно решать. В "Охотнике" впускной коллектор двигателя и система выхлопа, судя по всему, находится на одном уровне, что может негативно сказаться на малозаметности БПЛА.

Например, на B-21 американцы проектируют очень сложную систему движения воздуха и выхлопов в самолете, чтобы потоки максимально равномерно расходились по всему крылу. Аналогичным образом создаются новейшие беспилотники-разведчики.



Вместе с тем, нужно понимать, что существующий "Охотник" – это прототип, и серийный беспилотник может отличаться от него, равно как и Су-57 еще будет проходить модернизацию.