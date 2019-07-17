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С-500 пойдут в войска в будущем году

Фото: www.globallookpress.com
С-400 уже не предел

Новую российскую зенитно-ракетную систему С-500, которую пока Минобороны так и не представило широкой публике, могут начать поставлять в войска уже в будущем году. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", – сказал Борисов.

Об С-500, кроме того, что он успешно проходит испытания, известно крайне мало. В частности, сообщается, что радиус поражения системы – 600 км. Комплекс может поражать цели в ближнем космосе, а также гиперзвуковые мишени.

По мнению военных экспертов, С-500 представляет собой комплекс систем, более сложный чем С-400. Планируется, что "пятисотку" объединят с системой ПРО А-135, которая защищает Москву и части центрального региона. В рамках госпрограммы вооружения должны закупить пять комплектов С-500 до 2025 года.

Александр ИЛЬИН
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