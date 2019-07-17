США готовят суперпушку против русских

"Increment 1" станет палачом Т-72, Т-80 и Т-90

"Коалиция" и "Гиацинт" калибра 152 мм, которые активно эксплуатируются в российской армии, не дают покоя американским конкурентам. В США решили создать новое дальнобойное орудие с дальностью более 62 км. В Пентагоне признали, что такое оружие можно смело приравнять к ракетам малого радиуса действия, поэтому развивать это направление просто необходимо.

Как пишет The National Interest, Пентагон уже заключил контракт с гигантом BAE Systems. Компания создаст прототипы нового орудия "Increment 1".

За основу будет взято уже знакомое орудие калибра 155-мм, однако его скорострельность и дальность стрельбы будет улучшены благодаря новым программным и аппаратным решениям.

Американцы уже добились дальности стрельбы 62 километра из 155-мм орудий, теперь поставлена цель превзойти российские и китайские образцы. Куда стремиться пока есть, так как военные РФ в январе того года заявили об уничтожении целей "Коалицией" на расстоянии 80 км.

Новый американский комплекс будет интегрирован в самоходную гаубицу M109A7, и дальность вырастет минимум в два раза.

Как заявил командующий фьючерсным командованием ВС США генерал Джон Мюррей, к разработке новой САУ их подтолкнула тактика российских войск и события 2014 года в Донбассе.



"На Украине мы видели использование дронов как наводчиков для артиллерии, которая может быть эффективна на больших расстояниях", – сказал Мюррей.

По его мнению, новая САУ станет отличным средством против таких российских танков как Т-72Б3, Т-80, Т-90. Самоходка, которая уже получила аббревиатуру ERCA будет уничтожать бронированную технику на расстоянии свыше 70 км.

Система получит новый снаряд, больше похожий на ракету, более совершенный автоматический заряжатель и новую систему управления огнем.

У России есть "Коалиция", но она пока проходит испытания. Речи о скором поступлении ее в войска не идет. Лучше, чем могут довольствоваться российские артиллеристы, это модернизированная "Мста-С", дальность стрельбы которой превышает 40 км.