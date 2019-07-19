Скандал: цену на новейший БТР "Бумеранг" завысили втрое

Машина давно могла бы пойти в войска

Новейший российский БТР "Бумеранг", который давно ждут и не дождутся в войсках, чтобы заменить ими устаревшие БТР-80, БТР-82, подешевеет втрое. Аналогично снизится цена всех машин на этой платформе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого. По его словам, стоимость оборудования в 5-6 раз завысили фирмы-монополисты, которым отдали все работы.

"Мы сделали анализ, посмотрели, что у нас внутри "Бумеранга", почему он получался дорогой, и ужаснулись. Я думаю, разделить на три – это минимум, что мы можем", – цитирует агентство Красовицкого.

Первые поставки "Бумеранга" в войска должны начаться уже в этом году. Впервые машину представили широкой публике на параде Победы в 2015 году. Однако с тех пор БТР и БМП на базе платформы "Бумеранг" так и не ушли. По данным СМИ, часть машин были сделаны на "Заводе Корпусов" в Выксе.

Летом 2016 БТР "Бумеранг" вышел на предварительные испытания, а два года назад Александр Красовицкий рассказывал газете "Известия" о преимуществах "Бумеранга" над БТР-82. Последний он сравнил с машиной экономкласса, а "Бумеранг" причислил к представительскому. В частности, он сказал, что на тот момент испытывались 12 машин на базе новой платформы. А затем в СМИ начали поступать в огромном количестве материалы, что "Бумеранг" превосходит все зарубежные аналоги.

В этой истории странным остается только одно: почему завышенная в 5-6 раз стоимость комплектующих была выяснена только сейчас. Ведь по сути это коррупционный скандал. Получается, что Минобороны могло бы давно закупить эти машины, но фирмы-монополисты мешали. В истории явно еще предстоит разобраться.