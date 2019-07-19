Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скандал: цену на новейший БТР "Бумеранг" завысили втрое

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Машина давно могла бы пойти в войска

Новейший российский БТР "Бумеранг", который давно ждут и не дождутся в войсках, чтобы заменить ими устаревшие БТР-80, БТР-82, подешевеет втрое. Аналогично снизится цена всех машин на этой платформе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого. По его словам, стоимость оборудования в 5-6 раз завысили фирмы-монополисты, которым отдали все работы.

"Мы сделали анализ, посмотрели, что у нас внутри "Бумеранга", почему он получался дорогой, и ужаснулись. Я думаю, разделить на три – это минимум, что мы можем", – цитирует агентство Красовицкого.

Первые поставки "Бумеранга" в войска должны начаться уже в этом году. Впервые машину представили широкой публике на параде Победы в 2015 году. Однако с тех пор БТР и БМП на базе платформы "Бумеранг" так и не ушли. По данным СМИ, часть машин были сделаны на "Заводе Корпусов" в Выксе.

Летом 2016 БТР "Бумеранг" вышел на предварительные испытания, а два года назад Александр Красовицкий рассказывал газете "Известия" о преимуществах "Бумеранга" над БТР-82. Последний он сравнил с машиной экономкласса, а "Бумеранг" причислил к представительскому. В частности, он сказал, что на тот момент испытывались 12 машин на базе новой платформы. А затем в СМИ начали поступать в огромном количестве материалы, что "Бумеранг" превосходит все зарубежные аналоги.

В этой истории странным остается только одно: почему завышенная в 5-6 раз стоимость комплектующих была выяснена только сейчас. Ведь по сути это коррупционный скандал. Получается, что Минобороны могло бы давно закупить эти машины, но фирмы-монополисты мешали. В истории явно еще предстоит разобраться.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей