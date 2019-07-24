Россия вооружится "убийцами авианосцев"

Старые советские ракетные корабли оснастят современной электроникой

Военно-морской флот РФ проводит массовую модернизацию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 12341 "Овод". После обновления они смогут находить корабли противника, в частности, авианосцы, по радиоэлектронным следам. Тем самым неприятель лишится своих основных козырей.



Первым обновление получил МРК "Смерч". В ходе ремонта на нем старый комплекс радиоэлектронной разведки "Титан" поменяли на современную пассивную станцию. Благодаря новым прибором корабли станут менее заметными и при этом сами смогут быстрее находить неприятельский флот, передают "Известия".

"Скрытность – одна из самых важных характеристик современного боевого корабля. Во время морского боя противники ищут цели с помощью специальных приборов. Они улавливают различные демаскирующие признаки, самым явным из которых является излучение радаров. Те, у кого радиолокационная заметность ниже, получают большие возможности для скрытного подхода на дистанцию удара",

– пояснил важность нововведений бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Валентин Селиванов.

Замена электроники – не единственное обновление, которое ожидает "Оводы". Ранее сообщалось, что российские малые ракетные корабли получат также автоматическую артиллерийскую установку АК-176МА. Кроме того, на "малышах" будет установлена специальная аппаратура, которая поможет наводить на цель гиперзвуковые ракеты "Циркон".

О программе обновления "Оводов" впервые стало известно в апреле. Сообщалось, что после модернизации корабли прослужат примерно десять лет.

Российский флот располагает 12 кораблями проекта "Овод", которые изначально вводились в строй в 1979-1992 годах. Главнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков называл МРК "пистолетом у виска империализма".