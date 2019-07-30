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Британцы готовят против России "убойный беспилотник"

Фото: flickr.com/joncutrer
Аппарат станет еще смертоноснее "Жнеца"

Великобритания готовится отправить на пенсию свои ударные БПЛА MQ-9 Reaper, которые ранее закупила у Соединенных Штатов. Как пишет Aviation Week, это произойдет в 2024 году, когда Лондон получит новую платформу Protector.

На данный момент у британцев 10 "Жнецов", которые они используют в Афганистане. Кроме того, они работают в Ираке и Сирии. БПЛА по сути может заменить штурмовик – уничтожить легкую бронетехнику, командира боевиков или склад с оружием. Беспилотник обладает внушительной дальностью, и ни один кустарный дрон не сравнится с ним в эффективности.

Новый британский БПЛА Protector General Atomics обещают сделать к концу 2021 года, а самолет раннего предупреждения E-7 Wedgetail будет готов несколько позже.

Сообщается, что "Протекторы" будут автономно взлетать и садиться, поэтому обслуживающего персонала потребуется еще меньше, чем для "Рипера".

В БПЛА будет множество последних новинок, включая систему против обледенения крыльев и хвостового оперения. Вооружат новые британские беспилотники бомбами с лазерным наведением Raytheon Paveway IV и ракетами "воздух-земля" MBDA Brimstone. Такой аппарат может успешно применяться на европейском театре боевых действий, в том числе, зимой.

Александр ИЛЬИН
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