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Эксперты оценили войну между Россией и США

Фото: Утро.ру
Армия США остро нуждается в модернизации

Военные аналитики считают, что вооружение американской армии давно устарело, оно будет бесполезным в случае предполагаемой войны с Россией или Китаем.

По мнению экспертов, созданные в семидесятые годы прошлого века танки M-1 и М-2, которые и сейчас остаются основой американской армии, а также бомбардировщик В-2 уже не отвечают вызовам современности. 

Американские ВВС также уязвимы для боевых самолетов и ПРО КНР и РФ. Кроме того, сейчас в распоряжении США в 2 раза меньше истребителей, чем в эпоху падения Берлинской стены, а средний возраст их достиг 26 лет. Такие же проблемы, по мнению специалистов, испытывает и знаменитый американский флот, сообщает National Interest.

Валентина МАЙОРОВА
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