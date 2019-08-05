В российских учениях принимают участие более 10 тысяч человек

Подводники Великобритании и американская патрульная авиация приведены в состояние боевой готовности из-за учений ВМФ России "Океанский Щит 2019".

По сообщению телеграм-канала "Оперативная линия", 3 и 4 августа 2 подводных атомохода класса Astute вышли с шотландской базы Клайд и взяли курс в район проведения российских учений.

В настоящее время боевые корабли под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова осуществили развертывание Балтийском море и приступили к выполнению задач по плану "Океанского щита", отмечает телеканал "Звезда" со ссылкой на российское военное ведомство.

Вместе с авиацией и подводными лодками корабли выполняют задачи организации противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороны, добавили в Минобороны.

На учениях отрабатывается совместное маневрирование в дневное и ночное время, а также вопросы обмена сигналами и организации связи.

Учения "Океанский щит-2019" проходят с 1 по 9 августа в Балтийском море. В маневрах участвуют 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, а также более 10,5 тыс. человек.





