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Подводники Великобритании и американская патрульная авиация приведены в состояние боевой готовности из-за учений ВМФ России "Океанский Щит 2019".
По сообщению телеграм-канала "Оперативная линия", 3 и 4 августа 2 подводных атомохода класса Astute вышли с шотландской базы Клайд и взяли курс в район проведения российских учений.
В настоящее время боевые корабли под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова осуществили развертывание Балтийском море и приступили к выполнению задач по плану "Океанского щита", отмечает телеканал "Звезда" со ссылкой на российское военное ведомство.
Вместе с авиацией и подводными лодками корабли выполняют задачи организации противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороны, добавили в Минобороны.
На учениях отрабатывается совместное маневрирование в дневное и ночное время, а также вопросы обмена сигналами и организации связи.
Учения "Океанский щит-2019" проходят с 1 по 9 августа в Балтийском море. В маневрах участвуют 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, а также более 10,5 тыс. человек.
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