Вашингтон преподаст урок строптивому члену НАТО

Президент США Дональд Трамп может ввести по требованию конгрессменов санкции против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

"Какая страна в мире вообще будет слушать нас в будущем, если мы позволим (Турции) сделать это и оставим все без последствий?" –

приводит The Washington Post слова сенатора-республиканца Марка Рубио.



В июле этого года Трамп объявил об отмене сделки с Турцией по продаже американских истребителей F-35, однако пока Белый дом не предпринял никаких шагов по введению санкций против Анкары.

Рубио добавил, что Конгресс оставляет пространство для маневра президента, однако, если Трамп сам не примет меры, конгрессмены будут вынуждены вмешаться.

В свою очередь, сенатор-демократ Джинн Шейхин предложил вводить антитурецкие санкции поэтапно, чтобы дать Трампу возможность убедить Анкару остаться в НАТО.



Еще один член республиканской партии, сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что любая страна, которая купит российские системы, получит такой же ответ от США, как и Турция.

Турецкие военные в июле этого года сообщили, что первый этап поставок С-400 из России окончен. Развертывание зенитно-ракетных систем завершится в апреле будущего года.

