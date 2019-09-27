Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Турция купит Су-57 только после Су-35С

Турция купит Су-57 только после Су-35С
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
продолжениеВ США разочаровались в Су-57
Истребители пятого поколения пока станут чем-то вроде F-22 для США

Если Россия продаст Турции истребители, но наиболее вероятно, что это будут Су-35С, но не Су-57. Такой вывод можно сделать на основании интервью директора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, которое тот дал РИА "Новости".

По его словам, когда Эрдоган спрашивал на авиасалоне "МАКС", находясь у фонаря Су-57, может ли он купить истребитель, речь шла, наверное, о самолете Су-35С, а о Су-57 только как о некоем следующем этапе.

"У нас по этому направлению взаимодействие развивается поступательно. Сейчас рано еще говорить о каких-то контрактах и говорить, что мы приступили к чему-то конкретному, но изучается вопрос, ведутся консультации на уровне специалистов, экспертов", – сказал Шугаев.

Стоит отметить, что приобретя С-400, Турция лишила себя F-35. Недавно Эрдоган предложил Трампу продать и Patriot. Это говорит о том, что Анкара вовсе не намерена рвать с Западом, а скорее всего, захочет покупать технику и там и там.

Если Турция купит Су-35С, а затем и Су-57, то неудовольствию Вашингтона не будет предела. И хотя турецкий лидер продемонстрировал, что ему никто не указ, считаться с США ему все-таки придется.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей