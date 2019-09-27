Турция купит Су-57 только после Су-35С

Истребители пятого поколения пока станут чем-то вроде F-22 для США

Если Россия продаст Турции истребители, но наиболее вероятно, что это будут Су-35С, но не Су-57. Такой вывод можно сделать на основании интервью директора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, которое тот дал РИА "Новости".

По его словам, когда Эрдоган спрашивал на авиасалоне "МАКС", находясь у фонаря Су-57, может ли он купить истребитель, речь шла, наверное, о самолете Су-35С, а о Су-57 только как о некоем следующем этапе.

"У нас по этому направлению взаимодействие развивается поступательно. Сейчас рано еще говорить о каких-то контрактах и говорить, что мы приступили к чему-то конкретному, но изучается вопрос, ведутся консультации на уровне специалистов, экспертов", – сказал Шугаев.

Стоит отметить, что приобретя С-400, Турция лишила себя F-35. Недавно Эрдоган предложил Трампу продать и Patriot. Это говорит о том, что Анкара вовсе не намерена рвать с Западом, а скорее всего, захочет покупать технику и там и там.

Если Турция купит Су-35С, а затем и Су-57, то неудовольствию Вашингтона не будет предела. И хотя турецкий лидер продемонстрировал, что ему никто не указ, считаться с США ему все-таки придется.