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На Западе признали превосходство Су-35С над Су-57

Фото: www.globallookpress.com
Проверенный "Фланкер" не боится ни одного истребителя

Су-35С, который был задуман как временный истребитель до прихода на арену Су-57, стал лучшим российским самолетом этого класса, который закалила Сирия.

Когда ВКС РФ получат первые "пятьдесят седьмые" с двигателями первого поколения, их эксплуатационная разница с Су-35С будет минимальна.

Такой точки зрения, к слову, довольно популярной, придерживается журнал The National Interest, ранее уже замеченный в симпатии в российскому "Фланкеру". По мнению издания, в Минобороны РФ рассматривают Су-57 как долгосрочную перспективу, в то время как Су-35С – полностью готовая машина для обеспечения превосходства в воздухе. Именно этому истребителю, случись война, придется противостоять F-22, F-35 и "Тайфунам", причем шансы у первого хорошие против любого западного конкурента.

Су-35С прошел обкатку в Сирии, после чего даже были внесены незначительные изменения в конструкцию. Несмотря на то, что на Ближнем Востоке не был использован его потенциал на 100%, "сирийская командировка" оказалась очень полезной. Истребитель наносил наземные удары, использовал высокоточное оружие и прикрывал бомбардировщиков. После того как турецкий F-16 сбил российский Су-24, именно Су-35С отправили прикрывать бомбардировщики, и летчики ВКС, не раздумывая, вступили бы в бой с F-16, если бы те угрожали "бомберам".

Фото: www.globallookpress.com

В то же самое время, о вооружении Су-57 военные, кроме общих фраз не говорят ничего. Например, начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев накануне заявил в интервью газете "Красная звезда", что все Су-57 вооружат современными авиационными средствами поражения, которые превосходят аналоги в мире. Что это за ракеты – непонятно.

Излишняя скрытность лишь вредит имиджу истребителя, и давно стоило рассказать о самолете подробнее. Те же американцы говорят о своих перспективных разработках, хотя и не раскрывают подробных технических характеристик.

Поэтому именно Су-35С на Западе воспринимают всерьез, в то время как Су-57 вызывает самые неоднозначные мысли.

Российские летчики, испытывающие Су-57, изредка упоминают о машине, но крайне мало. Недавно летчик-испытатель КнААЗ имени Ю.А. Гагарина Сергей Китаев обмолвился, что самолет превосходит предыдущие модели, и, прежде всего, по такому важному показателю как маневренность.

Александр ИЛЬИН
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