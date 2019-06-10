Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва разорится на истребителях Су-57 и Су-35С

Фото: commons.wikimedia.org/Rulexip (CC BY-SA 3.0)
Военные закупят их одновременно

Резкое увеличение заказа на Су-57 не повлияет на закупку истребителей поколения 4++ Су-35С. Их серийные поставки продолжатся, несмотря на то что заказ на "пятьдесят седьмой" буквально взлетел с 16 до 76 штук. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны, закупки будут проводиться параллельно.

Первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35С был заключен с Минобороны в 2009 году. К концу 2015 г. ВКС должны были получить все эти машины. Следующий контракт на 50 единиц заключили в конце 2015-го. Его планируется выполнить до 2020 года

Су-35С производят на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, там же, где и Су-57. Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что завод справится с поставленными задачами, если такой темп поставил президент.

Скорее всего, в первую очередь завод достроит Су-35С, которые выпускает относительно давно. А вот Су-57 будут строиться до 2028 г., пока в работе первый серийный истребитель, видео сборки которого ранее публиковал телеканал "Звезда". Ожидается, что ВКС получат машину до ноября.

Фото: www.globallookpress.com

Экспортная цена одного Су-35С, по данным японских СМИ, которые приводит Avia.pro, составляет $104 миллиона. Это всего лишь на $3 млн дешевле, чем F-35. В то же самое время, Минобороны покупает эти истребители примерно за $30 миллионов.

Как дорого обходятся Су-57, точно не известно, так как пока были построены прототипы. Однако, по мнению экспертов, сумма может доходить до $50 миллионов. Западные СМИ уверяют, что в данный момент у Москвы нет возможности потратить столько на Су-57, и скорее всего, расчет делается на прибыль, которая в перспективе получится от экспорта.

Фоторепортаж
Российские летчики получат единицы Су-57
МиГ-35. Фото: wikipedia.org Су-34. Фото: wikipedia.org Су-35. Фото: wikipedia.org
Ту-160М. Фото: wikipedia.org Ту-95. Фото: wikipedia.org Ил-276 (макет). Фото: wikipedia.org Су-33. Фото: wikipedia.org +1
Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей