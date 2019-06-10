Москва разорится на истребителях Су-57 и Су-35С

Военные закупят их одновременно

Резкое увеличение заказа на Су-57 не повлияет на закупку истребителей поколения 4++ Су-35С. Их серийные поставки продолжатся, несмотря на то что заказ на "пятьдесят седьмой" буквально взлетел с 16 до 76 штук. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны, закупки будут проводиться параллельно.

Первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35С был заключен с Минобороны в 2009 году. К концу 2015 г. ВКС должны были получить все эти машины. Следующий контракт на 50 единиц заключили в конце 2015-го. Его планируется выполнить до 2020 года

Су-35С производят на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, там же, где и Су-57. Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что завод справится с поставленными задачами, если такой темп поставил президент.

Скорее всего, в первую очередь завод достроит Су-35С, которые выпускает относительно давно. А вот Су-57 будут строиться до 2028 г., пока в работе первый серийный истребитель, видео сборки которого ранее публиковал телеканал "Звезда". Ожидается, что ВКС получат машину до ноября.

Экспортная цена одного Су-35С, по данным японских СМИ, которые приводит Avia.pro, составляет $104 миллиона. Это всего лишь на $3 млн дешевле, чем F-35. В то же самое время, Минобороны покупает эти истребители примерно за $30 миллионов.

Как дорого обходятся Су-57, точно не известно, так как пока были построены прототипы. Однако, по мнению экспертов, сумма может доходить до $50 миллионов. Западные СМИ уверяют, что в данный момент у Москвы нет возможности потратить столько на Су-57, и скорее всего, расчет делается на прибыль, которая в перспективе получится от экспорта.

