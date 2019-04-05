F-15Х готовят для дуэли с Су-35С

"Орлы" станут защитниками летающих компьютеров F-35

Принято считать, что американские истребители пятого поколения F-35 и особенно F-22 – это главная сила ВВС США для противодействия российским самолетам Сухого. Однако по данным журнала The Drive, эти самолеты может потеснить F-15X, который все чаще и чаще мелькает на страницах авиажурналов. Некоторые полагают, что модернизация старого доброго "Орла" – это не что иное, как лобби бывшего топ-менеджера "Боинга", а ныне исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шанахана. Другие уверены, что F-35 слишком сложен для армии и пока ненадежен, чтобы отказываться от проверенного истребителя четвертого поколения.

Как пишет The Drive, F-15X с радаром с фазированной активной решеткой будет стоить дешевле, чем F-35. А уступать ему он будет только по сути в малозаметности. Базы данных "свой-чужой" и другие навороты F-35 не в счет, так как пока они не доказали своей эффективности. В угоду своей малозаметности, F-35 не может нести достаточное количество ракет и бомб, у него есть специальный "зверь-режим", однако в этом случае, истребитель несет боеприпасы на внешних подвесках, а не во внутреннем отсеке. И соответственно, прекращает быть стелсом.

F-15X будет работать в тандеме с F-35 и F-22. По мнению американских специалистов, это будет "убийственная связка". F-35 будут первыми обнаруживать российские и китайские истребители и натравливать на них F-15X, вооруженные по 22 ракеты "воздух-воздух", не считая 20-мм авиапушки.

F-22 очень эффективный истребитель, но его обслуживание настолько дорогое, что в Пентагоне просто отказались от его производства. Эксплуатационные расходы на один летный час F-15Х почти на $10 тыс. меньше, чем у F-22.



F-15Х – это американский ответ Су-35С, и судя по всему, эти истребители и будут основными соперниками в войне, если она все-таки начнется.