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Начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев рассказал об особенностях вооружения Су-57, которые делают его непобедимым в воздухе.
По его словам, все данные самолеты вооружат современными авиационными средствами поражения, которые превосходят аналоги в мире. Отмечается, что в Минобороны на данный момент завершаются испытания многофункционального комплекса.
"На недавнем майском совещании в Сочи по вопросам развития Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса глава государства поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил на перспективные авиационные комплексы пятого поколения Су-57",
– сказал Гуляев в интервью газете "Красная Звезда".
Генерал-лейтенант добавил, что самолеты также получат и средства наземного обслуживания и обеспечения полетов. По его словам, иностранные эксперты не перестают удивляться возможностям Су-57, которые значительно превосходят многие западные аналоги, передает РИА ФАН.
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