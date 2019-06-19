Самолет станет самым опасным в мире

Начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев рассказал об особенностях вооружения Су-57, которые делают его непобедимым в воздухе.

По его словам, все данные самолеты вооружат современными авиационными средствами поражения, которые превосходят аналоги в мире. Отмечается, что в Минобороны на данный момент завершаются испытания многофункционального комплекса.

"На недавнем майском совещании в Сочи по вопросам развития Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса глава государства поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил на перспективные авиационные комплексы пятого поколения Су-57",

– сказал Гуляев в интервью газете "Красная Звезда".

Генерал-лейтенант добавил, что самолеты также получат и средства наземного обслуживания и обеспечения полетов. По его словам, иностранные эксперты не перестают удивляться возможностям Су-57, которые значительно превосходят многие западные аналоги, передает РИА ФАН.