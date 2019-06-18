Су-35С признали на Западе непобедимым в ближнем бою

"Суперфланкер" получит "нож в спину" лишь от истребителя пятого поколения

Су-35С превосходит все западные истребители четвертого поколения в маневренности и на равных в ближнем бою с ним может иметь дело только F-22. Лучший российский "Фланкер" быстрее, чем F-16 и F-35 и может подниматься на 60 тыс. футов, как F-15 и F-22. К слову, это на 10 тыс. футов больше, чем F/A-18 Superhornet, "Рафаль" и F-35.

Но главный конек Су-35С – взрывное ускорение и маневренность, которая достигается благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Такие стоят только на F-22. Как считает The War Is Boring, истребитель может противостоять истребителям пятого поколения, но для это придется использовать все ресурсы.

Титановый планер Су-35С усовершенствован, по сравнению с Су-27 и Су-30, хотя у последнего тоже есть дополнительные крылья в передней части фюзеляжа. "Суперфланкер" может достигать очень высоких углов атаки. Достаточно сказать, что самолет может двигаться в одном направлении, а его нос будет направлен в другую. Высокий угол атаки помогает захватить уклоняющуюся цель – Су-35С прекрасный охотник. Кроме того, высокая маневренность может помочь уклониться от ракеты.

Главный вопрос, как Су-35С будет противостоять истребителям пятого поколения. "Фланкер" с 12 точками точками подвесок вооружений превосходит по этому показателю F-15C и F-22, у которых их только весемь. Неслучайно ВВС США так заинтересовались в F-15X – это ни что иное, как ответ Су-35С.

Су-35С вооружен эффективными Р-77 с дальностью до 120 миль, Р-74 для ближнего боя. Также истребитель может взять сверхдальние Р-37. Их предполагается использовать против самолетов ДРЛО США и воздушных танкеров.



По мнению War Is Boring, радары и стелс-технологии дают истребителям пятого поколения преимущество, однако высокая скорость и маневренность Су-35С помогут истребителю выдержать схватку даже за пределами видимости. Маневренность и средства РЭБ помогут ему увернуться от ракет противника.

Но в любом случае, это игра с огнем: F-22 и F-35 должны засекать Су-35С раньше. Уже другой вопрос, как они распорядятся своим преимуществом.