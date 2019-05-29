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Истребители Су-35C "прокачают" после Сирии

Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Россия делает ставку на "Фланкеры"

ВКС РФ до конца 2020 г. получат еще 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время своего визита в Комсомольск-на-Амуре, где строят эти самолеты. По его словам, несколько Су-35С передадут Военно-космическим силам в этом году раньше срока.

"Работа над модернизацией истребителя проводится с учетом военного опыта в Сирии", – передает ТАСС словам замминистра.

В частности, на дальнейших модификациях самолета могут применяться все типы ракет классов "воздух – поверхность" и "воздух – воздух".

Истребитель может применяться как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения наземных авиаударов, чем Су-35С и занимается в Сирии. До этого в конструкцию самолета были внесены некоторые изменения в связи с попаданием в двигатели песка. Недостаток выявили на авиабазе Хмеймим и достаточно быстро устранили.

Александр ИЛЬИН
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