Дозаправку в воздухе Су-35С и Су-30СМ показали из кабины пилота

В Сети появилось эффектное видео

Летчики новейших истребителей выполнили самый сложный элемент летной подготовки на высоте 5-6 тысяч километров. Су-35С и Су-30СМ провели дозаправку над Липецком на скорости около 600 километров в час. При этом расстояние между самолетами и воздушным танкером Ил-78 составило меньше 20 метров. Кадры из кабины истребителя опубликованы на сайте телеканала "Звезда".

Полеты прошли на базе Липецкого авиацентра.

Заправка в воздухе позволяет увеличить боевой радиус действия, отметили в Минобороны, а также выполнять задачи на значительном удалении от базы.