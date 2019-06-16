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Дозаправку в воздухе Су-35С и Су-30СМ показали из кабины пилота

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Сети появилось эффектное видео

Летчики новейших истребителей выполнили самый сложный элемент летной подготовки на высоте 5-6 тысяч километров. Су-35С и Су-30СМ провели дозаправку над Липецком на скорости около 600 километров в час. При этом расстояние между самолетами и воздушным танкером Ил-78 составило меньше 20 метров. Кадры из кабины истребителя опубликованы на сайте телеканала "Звезда".

Полеты прошли на базе Липецкого авиацентра.

Заправка в воздухе позволяет увеличить боевой радиус действия, отметили в Минобороны, а также выполнять задачи на значительном удалении от базы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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