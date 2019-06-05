Военных напугали "небезопасные" маневры россиян

США возмутились тем, что российский истребитель Су-35 трижды перехватывал P-8A Poseidon, относящемуся к шестому флоту ВМС страны, над Средиземным морем. Пресс-служба ведомства сообщила, что российские пилоты создали ситуацию, которая могла закончиться катастрофой.

Российский истребитель в течение 175 минут три раза подлетал к американскому самолету-разведчику, находящемуся в международном воздушном пространстве. Пресс-служба ведомства отметила, что первое и третье взаимодействия были штатными, а вот во время второго Су-35 напугал американцев.

"Второе взаимодействие было определено как небезопасное, поскольку Су-35 пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа",

– говорится в сообщении.

Инцидент длился 28 минут, во время которого экипаж P-8A Poseidon почувствовал, как стало известно URA.RU, "турбулентное воздействие спутных струй воздуха". Американские военные заявили, что совершали полет в соответствии с международными законами и не провоцировали подобную "российскую активность", передает телеканал телеканал "360". Они также посчитали, что их российские коллеги действовали безответственно, и попросили больше так не делать. Ведь, по словам пресс-службы, в такие моменты тяжело просчитать действия, что может привести к столкновению в воздухе.

В пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что никакой "небезопасной" ситуации не возникло. Российский самолет пролетел в соответствии с международным правом, передает ТАСС.

К слову, в последнее время военные США заметно активизировались. Их самолеты-разведчики то и дело замечают недалеко от границ РФ в Крыму, Калининградской области, порой американцы летают около российских военных баз в Сирии.