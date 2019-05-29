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Американцы полетали над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com
США продолжают выведывать тайны России

У берегов Крыма опять заметили самолет радиоэлектронной разведки, который принадлежит ВМС США. О полете воздушного судна Lockheed EP-3E Aries II недалеко от побережья сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Самолет поднялся в небо с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит и летал вдоль черноморского побережья больше двух часов.

В последнее время американские самолеты-разведчики все чаще стали появляться недалеко от границы России. Крым – одно из излюбленных мест для наблюдения у США. Также американцев то и дело замечают около Калининградской области, а еще возле российских баз в Сирии. Москва не раз призывала Вашингтон прекратить подобные полеты, но США продолжают и дальше находиться возле наших границ. 

Полина ИВАНОВА
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