Американских летчиков готовят встречать русских

На американской базе ВВС "Неллис" раскрасили F-16 под Су-57 специально для эскадриьи "Агрессор", чтобы те изображали русских.

Соответствующее видео опубликовали представители авиабазы на странице в Facebook. На нем запечатлен весь процесс покраски, после которого Falcon действительно начинает смахивать на Су-57. Ролик заканчивается надписью: "Призрак. Берегись!"