Нибиру
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На американской базе ВВС "Неллис" раскрасили F-16 под Су-57 специально для эскадриьи "Агрессор", чтобы те изображали русских.
Соответствующее видео опубликовали представители авиабазы на странице в Facebook. На нем запечатлен весь процесс покраски, после которого Falcon действительно начинает смахивать на Су-57. Ролик заканчивается надписью: "Призрак. Берегись!"
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