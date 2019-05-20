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F-16 раскрасили под Су-57

Кадр youtube.com
Американских летчиков готовят встречать русских

На американской базе ВВС "Неллис" раскрасили F-16 под Су-57 специально для эскадриьи "Агрессор", чтобы те изображали русских.

Соответствующее видео опубликовали представители авиабазы на странице в Facebook. На нем запечатлен весь процесс покраски, после которого Falcon действительно начинает смахивать на Су-57. Ролик заканчивается надписью: "Призрак. Берегись!"

Александр ИЛЬИН
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