Су-57 уходит в серию

Военные осмотрели первый "не прототип"

После того как Россия резко увеличила заказ на Су-57 с 16 до 76 самолетов, в Комсомольске-на-Амуре рапортовали о готовности к серийному производству.

Согласно плану, Минобороны получит первый серийный Су-57 уже в конце этого года, и это будет не прототип. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко лично оценил готовность самолета на Косомольском-на-Амуре заводе (КнААЗ) и заявил, что полностью удовлетворен увиденным, сообщает РИА "Новости".

Ранее зарубежные СМИ заявили о невозможности производства в России 76 истребителей Су-57 из-за отсутствия денег на эти дорогостоящие самолеты. Эксперты предположили, что, возможно, Москва рассчитывает на экспорт этих истребителей в Турцию, Индию и Китай, а также совместные проекты по производству самолетов на базе Су-57 за рубежом. Однако пока ни Анкара, ни Нью-Дели или Пекин не о чем таком не заявляли.