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Впервые за 40 лет: Россию ждет масштабная закупка Су-57

Фото: www.globallookpress.com
Обещание дал глава государства

Меньше чем за 10 лет российская авиация получит 76 суперистребителей, сообщил Владимир Путин. В ближайшем будущем стороны подпишут контракт, согласно которому необходимое количество Су-57 РФ закупит до 2028 года.

Хотя изначально, напомнил президент, речь шла всего о 16 машинах. По сообщению ТАСС, влияние на ситуацию оказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. 

Он сообщил, что производители удешевили самолеты на 20%. Таким образом, без увеличения бюджета Россия сможет дополнительно позволить себе 60 истребителей.

"Мы не делали ничего подобного в таких объемах 40 лет",

– подчеркнул глава государства, передает Telegram-канал "Пул №3".

Он выразил надежду, что задуманное осуществится и Россия получит "оснащенные современными средствами поражения и обеспеченные необходимой наземной инфраструктурой" новенькие Су-57.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, в марте шла речь о поставках суперистребителя до конца года. Тогда же говорилось о том, что его разработка остается одним из самых засекреченных проектов.

В апреле велся спор, какая из частей Южного военного округа получит Су-57 первой. Выбрать нужно между 3-м смешанным авиаполком в Крымске и 38-м истребительным полком под Севастополем на аэродроме "Бельбек".

На прошлой неделе был назван более конкретный срок. Истребитель пятого поколения, который  называют 5+ из-за особенного двигателя, поступит в распоряжение российской авиации, вероятнее всего, в ноябре. 

Ксения АНДРЕЕВА
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