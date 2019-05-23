Ту-95 полетели к Аляске в ответ на "удар" В-52

Россия и США вернули полеты ракетоносцев вдоль границ

Появление российских бомбардировщиков вблизи Аляски стало прямым ответом России на условный ядерный удар В-52 по Калининградской области. Несмотря на то, что самолет ВВС США не нес ядерного оружия, что было видно по килю (бомбардировщики с ядерным вооружением летают со специальными опознавательными знаками, согласно договору), в Москве решились на симметричный ответ, отправив "Медведей" к американским границам.

Как известно, на перехват шести Ту-95 и сопровождающих их Су-35 американцы отправили 20 мая самые смертоносные истребители F-22 и один E-3. Снимок, на котором бомбардировщик и "Рэптор" летят бок о бок, уже облетели Интернет.

Как напоминает The National Interest, в начале марта пять В-52 перелетели из Лузианы в Великобритании. И во время полета они вполне могли отработать нанесение ядерных ударов по военным объектам на территории Калининградской области. Одни из самолетов пролетел на расстоянии всего 60 морских миль от российского воздушного пространства.

Сообщалось, что 28 марта пять B-52 присоединились в паре F-16AM Королевских ВВС Норвегии и совершили полет на Норвежским морем. По мнению западных военных экспертов, это не что иное, как демонстрация стратегических возможностей ВВС НАТО, в том числе это может быть ядерный удар по российской земле в Европе, которая отошла СССР по итогам Второй мировой войны.

Пять бомбардировщиков В-52 – крупнейшее развертывание этих самолетов со времен войны в Ираке в 2003 году. Отправка Ту-95 к берегам Аляски является симметричным ответом, и судя по всему, подобные демонстративные полеты будут только учащаться.