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НАТО сделала учения российского флота более "реальными"

Фото: Верещагин Архип/ТАСС
Корабли альянса оказались весьма кстати в Черном море

Учения Черноморского флота прошли в практически реальных боевых условиях, хотя этого не планировалось изначально. Все благодаря участию НАТО в маневрах "Морской щит – 2019", которые параллельно проходят в Черном море.

Как отметили в отделе информационного обеспечения ЧФ, присутствие объединенных военно-морских сил альянса рядом с российскими кораблями стало "хорошим подспорьем" при отработке учебно-боевых заданий ЧФ. На сегодняшний день в Черноморском регионе находятся два фрегата – канадский Toronto и испанский Santa Maria. Они стоят в порту Одессы с 1 апреля

Пока фрегаты НАТО простаивают в ожидании совместных учений с Украиной учений "Морской щит – 2019", российский "Адмирал Григорович" успел отработать удар "Калибрами" по надводным целям. Как рассказали в пресс-службе ЧФ, экипаж фрегата выполнил несколько заданий – экстренное приготовление к бою, уход из-под удара условного противника и атакующие действия.

"На переходе морем боевые расчёты корабельного ракетного комплекса "Калибр" выполнили комплекс мероприятий по обнаружению, захвату и применению крылатых ракет по надводным целям, имитирующим отряд кораблей условного противника",

рассказали "Крыминформу" в пресс-службе.

Артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы, а также пуски торпед по мишеням были выполнены успешно.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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