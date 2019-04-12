НАТО помогла российским бомбардировщикам в Черном море

Военным РФ создали реалистичные условия для отработки целей

ВВС РФ провели учения в Черном море параллельно с маневрами НАТО, проходящими поблизости. Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), присутствие альянса в Черноморском регионе "послужило подспорьем" для российских военных.

В учениях РФ были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-160 и истребители Су-27СМ, входящие в авиационное соединение Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Лётчики-истребители <…> выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", а также отработали перехват воздушных целей", – цитирует RT сообщение ЮВО.

Российские военные отметили, что близость кораблей НАТО, которые участвуют в совместных с Украиной учениях "Морской щит – 2019", создало для тренировки "условия реальной обстановки" и стало "хорошим подспорьем".

Ранее аналогичным образом НАТО "помогло" фрегатам ВМФ РФ.