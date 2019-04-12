НАТО помогла российским бомбардировщикам в Черном море

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ВВС РФ провели учения в Черном море параллельно с маневрами НАТО, проходящими поблизости. Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), присутствие альянса в Черноморском регионе "послужило подспорьем" для российских военных.
В учениях РФ были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-160 и истребители Су-27СМ, входящие в авиационное соединение Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
"Лётчики-истребители <…> выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", а также отработали перехват воздушных целей", – цитирует RT сообщение ЮВО.
Российские военные отметили, что близость кораблей НАТО, которые участвуют в совместных с Украиной учениях "Морской щит – 2019", создало для тренировки "условия реальной обстановки" и стало "хорошим подспорьем".
Ранее аналогичным образом НАТО "помогло" фрегатам ВМФ РФ.
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