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В четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщается в вердикте КСУ, обнародованном на его сайте.
"Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", – следует из сообщения.
Пл информации УНИАНА, указ Зеленского о роспуске парламента поддержали 11 судей КСУ, против выступило пятеро судей.
Решение Конституционного суда отныне является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский, комментируя вердикт высшего суда страны, отметил его "независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права", сообщает сайт главы государства.
Напомним, шестой президент Незалежной подписал указ о досрочном прекращении полномочий "порошенковской" Рады 21 мая и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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