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Конституционный суд встал на сторону Зеленского в вопросе роспуска Рады

Незалежная может готовиться к внеочередным парламентским выборам

В четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщается в вердикте КСУ, обнародованном на его сайте.

"Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", – следует из сообщения.

Пл информации УНИАНА, указ Зеленского о роспуске парламента поддержали 11 судей КСУ, против выступило пятеро судей.

Решение Конституционного суда отныне является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский, комментируя вердикт высшего суда страны, отметил его "независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права", сообщает сайт главы государства.

Напомним, шестой президент Незалежной подписал указ о досрочном прекращении полномочий "порошенковской" Рады 21 мая и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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