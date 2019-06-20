За потерей территорий и рухнувшей промышленностью стоят одни и те же люди

Граждане Украины, которые называют себя патриотами, продали Крым, части Донбасса и убили отечественную индустрию. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Зато патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться, и рассказы о том многих политиков, которые сюда приходят и говорят, что надо отделить забором, все, – это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты", – сказал нардеп в эфире телеканала "112".

Рабинович призвал сограждан не продавать украинскую землю и не отдавать ее "кому-то кусками".





"Патриоты, в результате деятельности которых мы лишились части территорий, чего не было последние 70 лет, убили промышленность, уничтожили на потребу каким-то непонятным Соросам (Джордж Сорос – американский финансист – ред.) свою экономику, убили Карпаты, убили пенсионеров, убили медицину – за что? За что? Это патриотизм? Это патриотизм?" – возмутился происходящим в стране оппозиционер.

Также он обратил внимание на тот факт, что в Незалежной подвергли критике главу политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука за просьбу у Москвы снизить цену на газ на 25%.

"Значит, купить подороже – патриотично, подешевле – нет. Может, мы перепутали что-то в своей башке?" – резюмировал Рабинович.

Ранее сегодня шестой президент Украины Владимир Зеленский на встрече с деловым сообществом в Киеве обрисовал рецепты будущего процветания соборной, для чего необходимо всего лишь избавиться от постсоветского прошлого в экономической сфере. Т.е. за неполных 30 лет предыдущие лидеры страны не преодолели этот барьер, включая и постмайданных вождей.



"Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики. Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены",

– провозгласил пан Зеленский и обещал за 5 лет превратить Украину из бедной страны в государство со средним уровнем дохода.

