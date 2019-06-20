Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России

В ЕС не видят улучшения ситуации в Донбассе

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили продление экономических рестрикций в адрес РФ на очередные 6 месяцев. Действующие истекают 31 июля.



"Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного невыполнения Минских соглашений", – цитирует РИА "Новости" представителя Евросовета.

Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Ранее в четверг ЕС автоматически продлил и так называемые "крымские" санкции.

