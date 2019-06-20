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Без обсуждений: Европа продлила "крымские" санкции

Фото: www.globallookpress.com
Ограничительные меры будут действовать еще год

Страны ЕС не желают признавать законное возвращение полуострова в состав России.

Об автоматическом продлении санкций против нашей страны говорится в заявлении Совета Евросоюза. Он опубликован на официальном сайте в четверг, четверг, 20 июня 2019 г.

Напомним, решение о рестрикциях 12 июня подтвердил комитет постпредов ЕС. Совет Евросоюза также не проводил открытого голосования по этому вопросу. Санкции продлили автоматически.

Ранее о влиянии ограничительных мер на экономику России высказался президент Владимир Путин. Во время "Прямой линии" он отметил, что страны Запада "сами потеряли много от санкций".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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