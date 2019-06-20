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Запад усилил Россию за счет санкций

Фото: www.globallookpress.com
Ограничения принесли нашей экономике пользу, но лучше все-таки жить без них, сказал президент

Санкционное давление Запада привело к большим финансовым потерям России. Тем не менее ограничения придали мощный стимул, который позволил поднять многие отрасли хозяйства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Глава государства напомнил, что в результате наложенных мер Россия с 2014 г. недополучила около $50 миллиардов. По Западу санкции ударили еще сильнее: Евросоюз потерял $240 миллиардов.

"Мы ни с кем не ссорились! Страны Запада сами потеряли много от санкций, это отражается на их рабочих местах, они также теряют наш рынок. Мы кое-что и получили. Например, в России никогда раньше не было своего морского двигателестроения. Это отдельная компетенция, и мы это сделали за несколько лет. По многим другим направлениям – то же самое: транспортное машиностроение, энергетическое машиностроение",

– сказал президент.

Он привел в пример сельское хозяйство, где экспорт продукции приблизился к $45 миллиардов. "Во многом санкции нас мобилизовали. Мы включили мозги, что мы должны сделать в высокотехнологичных секторах экономики… Санкции никому не нравятся. Лучше жить в нормальных условиях, по общим правилам", – добавил Путин.

Российский лидер также отметил, что наша страна не может отказаться от своих национальных интересов, и это не нравится Западу. "Нас обвиняют в том, что мы оккупируем Донбасс. Полная чушь. Но вот Китай же вообще не имеет к этому отношения, а санкции против его товаров вводятся", – указал глава государства.

Андрей ФИЛАТОВ
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