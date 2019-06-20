Чиновники, депутаты, губернаторы, министры и простые граждане - все прильнули к экрану телевизоров

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 июня, проводит традиционную "Прямую линию". К 12.00 мск главе государства поступило более 1,5 млн вопросов от граждан. Проблемы самые "жизненные": кого-то волнует отсутствие узких специалистов в поликлинике, кого-то миллионные задержки по зарплате, а кто-то просто просит компьютер, который не в состоянии купить сам.

В этот день все члены правительства, главы регионов и местных администраций будут сидеть в рабочих кабинетах. В прошлом году президент вызванивал их сразу во время общения с гражданами, чтобы дать поручение или потребовать ответа. В этом году подобный режим сохранится, так что головы могут полететь буквально в прямом эфире.

11.40. Еще до начала 17-й "Прямой линии" последовала реакция на ряд обращений граждан. Так, в Челябинской области возбуждено уголовное дело после жалобы Путину от жителей села Варна на сложности с переходом железнодорожных путей у станции "Тамерлан", передает РИА "Новости".

11.35. В ходе 16-й "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент ответил на 79 вопросов из поступивших примерно 2,5 млн. Все остальные заявления и жалобы были рассортированы и направлены в соответствующие инстанции

11.33. Госдума отменила пленарное заседание 20 июня. Депутаты попросили спикера дать возможность в прямом эфире следить за вопросами, которые волнуют их избирателей

11.30. Путин посвятил подготовке к прямой линии два дня - вторник и среду, передает ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.