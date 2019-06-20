Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин отвечает на вопросы россиян

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Чиновники, депутаты, губернаторы, министры и простые граждане - все прильнули к экрану телевизоров

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 июня, проводит традиционную "Прямую линию". К 12.00 мск главе государства поступило более 1,5 млн вопросов от граждан. Проблемы самые "жизненные": кого-то волнует отсутствие узких специалистов в поликлинике, кого-то миллионные задержки по зарплате, а кто-то просто просит компьютер, который не в состоянии купить сам.

В этот день все члены правительства, главы регионов и местных администраций будут сидеть в рабочих кабинетах. В прошлом году президент вызванивал их сразу во время общения с гражданами, чтобы дать поручение или потребовать ответа. В этом году подобный режим сохранится, так что головы могут полететь буквально в прямом эфире.

11.40. Еще до начала 17-й "Прямой линии" последовала реакция на ряд обращений граждан. Так, в Челябинской области возбуждено уголовное дело после жалобы Путину от жителей села Варна на сложности с переходом железнодорожных путей у станции "Тамерлан", передает РИА "Новости".

11.35. В ходе 16-й "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент ответил на 79 вопросов из поступивших примерно 2,5 млн. Все остальные заявления и жалобы были рассортированы и направлены в соответствующие инстанции 

11.33. Госдума отменила пленарное заседание 20 июня. Депутаты попросили спикера дать возможность в прямом эфире следить за вопросами, которые волнуют их избирателей

11.30. Путин посвятил подготовке к прямой линии два дня - вторник и среду, передает ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Пейте сами: Крым отказался от воды из украинской канализации

Российский полуостров избавляется от технологического старья

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей