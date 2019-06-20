Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Созрел: Трамп готов пожать руку Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры пройдут на саммите G20

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии. Правда, глава США не уточнил, в каком формате будет проходить эта беседа.

Ждать ли полноценных переговоров, или главы государств обменяются фразами, что называется, "на ногах". Предположительно, долгожданное событие состоится в последний день G20, 28 июня. Также Трамп рассказал о намерении наладить отношения с Москвой. 

"Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20",

заверил Трамп в ходе беседы с Fox News. 

О своем намерение обсудить назревшие проблемы с главой Китая Си Цзиньпином хозяин Белого дома подтвердил ранее, напоминает телеканал "360". По словам американского президента, для Вашингтона важно изменить политический курс в отношениях с Москвой и Пекином.

"Они мощные страны, а мы очень мощная страна", – отметил Трамп.  

Саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня, уточняет "Царьград". Он состоится в Осаке. Это третий по численности город Японии. Его населяют более 2,7 млн человек, подсчитали в РИА ФАН.  

Встреча Путина и Трампа должна была состояться в конце ноября, на предыдущем саммите. Однако американский политик отменил ее в самый последний момент. Он передумал, потому что, как сам потом объяснил, украинские моряки не вернулись домой. Речь идет о Керченском конфликте.

Первые и на данный момент единственные полномасштабные переговоры между лидерами мировых держав состоялись в Финляндии 16 июля 2018 г.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Пейте сами: Крым отказался от воды из украинской канализации

Российский полуостров избавляется от технологического старья

Для успокоения Зеленского: в словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей