Созрел: Трамп готов пожать руку Путину

Переговоры пройдут на саммите G20

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии. Правда, глава США не уточнил, в каком формате будет проходить эта беседа.

Ждать ли полноценных переговоров, или главы государств обменяются фразами, что называется, "на ногах". Предположительно, долгожданное событие состоится в последний день G20, 28 июня. Также Трамп рассказал о намерении наладить отношения с Москвой.

"Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20",



– заверил Трамп в ходе беседы с Fox News.

О своем намерение обсудить назревшие проблемы с главой Китая Си Цзиньпином хозяин Белого дома подтвердил ранее, напоминает телеканал "360". По словам американского президента, для Вашингтона важно изменить политический курс в отношениях с Москвой и Пекином.

"Они мощные страны, а мы очень мощная страна", – отметил Трамп.

Саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня, уточняет "Царьград". Он состоится в Осаке. Это третий по численности город Японии. Его населяют более 2,7 млн человек, подсчитали в РИА ФАН.

Встреча Путина и Трампа должна была состояться в конце ноября, на предыдущем саммите. Однако американский политик отменил ее в самый последний момент. Он передумал, потому что, как сам потом объяснил, украинские моряки не вернулись домой. Речь идет о Керченском конфликте.

Первые и на данный момент единственные полномасштабные переговоры между лидерами мировых держав состоялись в Финляндии 16 июля 2018 г.