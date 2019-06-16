Переговоры лидеров России и США могут пройти раньше запланированной даты

Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, пообщаются накануне саммита "Большой двадцатки". Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что встреча будет полноформатной, пишет РИА Новости со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Песков отметил, что американцы по-прежнему не проявляют инициатив относительно предстоящих переговоров.

Напомним, о возможной встрече президентов двух стран во время саммита G20 сообщил в конце мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дмитрий Песков ранее отметил, что желание провести переговоры в Осаке выразила американская сторона. Однако конкретных действий пока не последовало.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Японии 28-29 июня.