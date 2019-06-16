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Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, пообщаются накануне саммита "Большой двадцатки". Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что встреча будет полноформатной, пишет РИА Новости со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Песков отметил, что американцы по-прежнему не проявляют инициатив относительно предстоящих переговоров.
Напомним, о возможной встрече президентов двух стран во время саммита G20 сообщил в конце мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дмитрий Песков ранее отметил, что желание провести переговоры в Осаке выразила американская сторона. Однако конкретных действий пока не последовало.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Японии 28-29 июня.
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