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В Кремле сообщили детали встречи Путина и Трампа

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры лидеров России и США могут пройти раньше запланированной даты

Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, пообщаются накануне саммита "Большой двадцатки". Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что встреча будет полноформатной, пишет РИА Новости со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Песков отметил, что американцы по-прежнему не проявляют инициатив относительно предстоящих переговоров.

Напомним, о возможной встрече президентов двух стран во время саммита G20 сообщил в конце мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дмитрий Песков ранее отметил, что желание провести переговоры в Осаке выразила американская сторона. Однако конкретных действий пока не последовало.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Японии 28-29 июня.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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