Правда о том, зачем главу РФ позвали на частный праздник главы МИД Австрии, раскрыта

Никто не ждал, что президент России Владимир Путин на самом деле приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карины Кнайсль. Об этом рассказала сама новобрачная.

Торжество состоялось почти год назад, в августе 2018 г., и сейчас Кнайсль – уже не министр иностранных дел. Но скандал, который вызвало появление российского лидера на ее частном празднике, в Австрии не могут забыть до сих пор. А Карина Кнайсль до сих пор вынуждена оправдываться: раз за разом она уверяет СМИ, что не водит дружбу с главой Кремля.

Путин оказался на свадьбе случайно, утверждает экс-министр. По ее словам, они пересеклись однажды на приеме в художественно-историческом музее, который устраивал президент Австрии. У Кнайсль с собой были приглашения на свадьбу, которые она раздавала коллегам. Одно оказалось лишним, и женщина решила вручить его Путину – просто, чтобы таким способом сообщить ему о предстоящем событии.

"Так сказать, поделиться радостью, ведь ситуация немного забавная: мне уже за 50, а выхожу замуж в первый раз, – цитирует Кнайсль Kleine Zeitung. - Я даже ни на секунду не думала, что ровно к 18 июля, как и сказано в приглашении, Путин даст согласие приехать 18 августа. Он принял приглашение, и я, собственно, не хотела его отменять".

Ранее сообщалось, что Путин не долго присутствовал на свадебном торжестве Кнайсль. Он подарил ей и ее супругу Вольфгангу Майлингеру тульский самовар, картину и старинную масловыжималку, станцевал один танец с невестой и уехал. Но эту историю австрийскому дипломату русофобы так и не простили.