Правительство Австрии отправлено в отставку

Глава государства решил судьбу Курца

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем.



Об этом сообщает РИА "Новости".

На место Курца временно назначен глава Минфина Австрии Хартвиг Легер. Он будет выполнять функции временного канцлера до срочных выборов в парламент, которые пройдут в сентябре.

Ранее австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и правительству из-за скандала с тайными финансовыми сделками, в которых также якобы замешана гражданка РФ.