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Правительство Австрии отправлено в отставку

Себастьян Курц. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства решил судьбу Курца

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Об этом сообщает РИА "Новости".

На место Курца временно назначен глава Минфина Австрии Хартвиг Легер. Он будет выполнять функции временного канцлера до срочных выборов в парламент, которые пройдут в сентябре.

Ранее австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и правительству из-за скандала с тайными финансовыми сделками, в которых также якобы замешана гражданка РФ. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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