Правительство Австрии отправлено в отставку

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в
отставку кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Об этом сообщает РИА "Новости".
На место Курца временно назначен глава Минфина Австрии Хартвиг Легер. Он будет выполнять функции временного канцлера до срочных выборов в парламент, которые пройдут в сентябре.
Ранее австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и правительству из-за скандала с тайными финансовыми сделками, в которых также якобы замешана гражданка РФ.
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