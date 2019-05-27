После отставки бывшего вице-канцлера кресло зашаталось и под Себастьяном Курцем

На фоне скандала с Хайнцом-Кристианом Штрахе в стране произошел правительственный кризис.

Как стало известно сегодня, австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны. Депутаты нижней палаты проголосовали за такой шаг 27 мая, в понедельник. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, ранее ряд немецких СМИ распространили информацию о тайных финансовых сделках Штрахе. В Сети появилось видео, где вице-канцлер договаривается с якобы россиянкой. Однако сам Штрахе позже заявил, что общался с гражданкой Латвии. После он сообщил, что покидает свой пост. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен на фоне случившегося призвал провести досрочные выборы в парламент.