Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
На фоне скандала с Хайнцом-Кристианом Штрахе в стране произошел правительственный кризис.
Как стало известно сегодня, австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны. Депутаты нижней палаты проголосовали за такой шаг 27 мая, в понедельник. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, ранее ряд немецких СМИ распространили информацию о тайных финансовых сделках Штрахе. В Сети появилось видео, где вице-канцлер договаривается с якобы россиянкой. Однако сам Штрахе позже заявил, что общался с гражданкой Латвии. После он сообщил, что покидает свой пост. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен на фоне случившегося призвал провести досрочные выборы в парламент.
Жители Незалежной останутся без средств к существованию
Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна