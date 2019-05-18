В Австрии разгорелся скандал из-за вмешательства россиянки в выборы

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Вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили во встречи с россиянкой, которая предлагала ему помощь на предстоящих парламентских выборах.
Отмечается, что Штрахе увиделся с некой Аленой Макаровой на Ибице в июле 2017 года. На встрече они обсуждали возможность покупки россиянкой австрийской газеты, а также лицензии на казино, продажу старого роскошного отеля и контракты на строительство автомагистрали, передает журнал Spiegel.
При этом мероприятие оказалось ловушкой, так как дом был напичкан скрытыми камерами с микрофонами.
После публикации материала правительство Австрии рассматривает два варианта действий: назначить выборы в Национальный совет или продолжить работу с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.
Сам Штрахе заявил, что скоро объявит о своей отставке.
В деле появился новый поворот