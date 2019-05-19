Появление видео, где вице-канцлер страны якобы заключает тайную сделку с россиянкой, объяснили

Политик поплатился за призывы к отмене антироссийских санкций.

Канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался скандалом, чтобы избавиться от коалиции с неудобными партнерами. Появление видеоролика в немецких СМИ эксперт назвал "информационным терактом". Напомним, ранее несколько изданий опубликовали запись, где вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе договаривается о покупке медиаактивов с женщиной, которая, по утверждению журналистов является гражданкой России. Целью тайной сделки якобы было вмешательство в парламентские выборы 2017 года. Отметим, что сам Штрахе, возглавляющий Австрийскую партию свободы, заявил, что его собеседница – гражданка Латвии, а публикации в СМИ – это "политическое убийство". После скандала он вынужден былуйти в отставку.

Курца не раз критиковали либералы и левые за коалицию с возглавляемой Штрахе партией. Поэтому скандал разразился вовремя – австрийский канцлер нашел удобный повод избавиться от пророссийски настроенных партнеров, отмечает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Эксперт отметил, что случившееся выглядит как хорошо срежиссированная провокация. Опытный политик Штрахе угодил в расставленную ловушку, а скандал привел к расколу правящей коалиции. Кроме того, в этом деле много странностей, подчеркнул Камкин.

"Во-первых, много странностей. Россиянка оказалась не россиянкой, а на самом деле гражданкой Латвии, во-вторых, новость запустили немецкие СМИ, а не австрийские, кроме того, есть опять та же истерия о "руке Москвы" – стандартная страшилка, которой пугают европейского обывателя более пяти лет. Здесь она в очередной раз была растиражирована",

-сказал он в беседе с РИА Новости.

После скандала вокруг так называемой "тайной сделки" Курц выступил с призывом провести досрочные парламентские выборы.