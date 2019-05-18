Вице-канцлер Австрии покинул пост

Причиной стал разразившийся скандал

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, после скандала с видеозаписью встречи с россиянкой, с которой он договаривался о помощи на парламентских выборах.

"Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение", - цитирует Штрахе РИА "Новости".