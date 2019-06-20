Россиянам гарантируют пожизненную пенсию

Желающие смогут самостоятельно скопить на обеспеченную старость

В нашей стране будет введена система индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ее участники смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который разрабатывают Министерство финансов РФ и Центробанк.



В настоящий момент документ проходит межведомственное согласование, сообщает РБК. В проекте предусмотрена возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Однако там по-прежнему не определен принцип вхождения граждан в систему ИПК и все еще не решен вопрос о стандартной ставке отчислений.

Размер выплат будет вычисляться по формуле. Для этого нужно будет сумму накоплений умножить на ожидаемый срок выплат. Если человек решит выйти на пенсию позже установленного срока, пенсия будет выше, и наоборот.

После заключения договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) деньги будут регулярно списываться с банковского счета участника. Как вариант – работодатель будет перечислять на пенсионный счет сотрудника часть зарплаты. При смене НПФ в новый фонд незамедлительно начнут поступать новые отчисления, а накопления перейдут туда в течение определенного срока, который сейчас обсуждается.

Если НПФ разорится или потеряет лицензию, пенсионные накопления граждан не сгорят. Агентство по страхованию вкладов выплатит новому фонду, который определят в ходе конкурса, гарантийное возмещение.

В законопроекте прописана норма, согласно которой пенсия будет ежегодно индексироваться на величину инфляции. Участники ИПК также получат возможность единовременно пополнять свой счет из личных накоплений и таким образом увеличивать их размер.

Если к началу выплаты сумма на счету будет меньше пожизненной выплаты, то участник ИПК получит единовременную выплату. Кроме того, допускается срочная выплата вместо пожизненной по желанию. Желающие смогут при необходимости оформить досрочную выплату, например для оплаты дорогостоящего лечения. Наличные на руки Пенсионный фонд выдавать не будет, а самостоятельно оплатит предъявленный счет. После смерти человека остаток его пенсии получат наследники.

Запуск системы индивидуального пенсионного капитала был санкционирован ранее президентом РФ Владимиром Путиным. При этом глава государства подчеркнул, что механизм подключения граждан к ней должен быть абсолютно добровольным.