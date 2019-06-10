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Россиянам массово отказывают в выплате пенсий

Фото: www.globallookpress.com
У тысяч россиян нет оснований для досрочного начисления выплат

Некоторые категории граждан не попадают под действие законов о праве на досрочное оформлении пенсионного обеспечения. Число случаев отказа в России заметно выросло, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Если в 2017 г. власти отказали в выплате пенсий 125,4 тыс. раз, то в 2018-м – уже 170,5 тыс., передает "Российская газета". Основной причиной названо отсутствие оснований для досрочного оформления пенсий. За год отказы по льготному выходу на пенсию выросли примерно на 6%.

В Пенсионном фонде отметили, что в недополучении ожидаемых выплат виноваты сами граждане. Дело в том, что досрочный выход на пенсию имеет много нюансов. Воспользоваться таким правом могут далеко не все. Поэтому перед подачей документов нужно внимательно ознакомиться с условиями назначения подобных льгот. Но лучше всего – проконсультироваться со специалистами из районных отделений Пенсионного фонда.

Фото: www.globallookpress.com

На досрочную пенсию могут претендовать, в частности, люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах, медики и педагоги. Государство учитывает не только общий страховой стаж, но и необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ.

Другой категорией граждан, которые могут воспользоваться подобным преимуществом, являются опекуны инвалидов с детства. Они также имеют право льготного выхода на пенсию при наличии определенного страхового стажа. Для мужчин он составляет не меньше 20 лет, для женщин – не менее 15 лет. Пенсионный возраст для опекунов сокращается на один год за каждые полтора года опеки.

Не забыли власти и о матерях-героинях. Женщины, родившие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют страховой стаж не меньше 15 лет. Женщины, которые трудятся в горячих цехах, идут на заслуженный отдых на пять лет раньше, чем многодетные матери, – в 45 лет. Стаж таких тяжелых работ при этом должен составить не менее 7,5 лет.

Андрей ФИЛАТОВ
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