Будущим пенсионерам облегчили жизнь

ПФР добровольно перевыполнил свои обязательства

Законопроект об электронных трудовых книжках только готовится к внесению в Госдуму, а Пенсионный фонд РФ (ПФР) уже оцифровал все данные о стаже россиян. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Перевод сведений о трудовой деятельности в цифру позволяет назначать пенсии и другие социальные выплаты без личного участия гражданина в этом процессе. Так, в 2018 г. ПФР уже рассмотрел 1,3 млн онлайн-заявлений по начислению пенсий, пишут "Известия" со ссылкой на Фонд.

Инициативу о внедрении электронной цифровой книжки планируют внести в Госдуму до конца текущей сессии. Авторы законопроекта предлагают опробовать нововведение сначала в пилотном режиме, а с 2021 г. сделать это нормой, обязательной для всех работодателей. При этом возможность вести параллельно бумажную трудовую сохранится.

Электронный учет стажа позволит сотруднику видеть все записи, которые вносит в его личное дело работодатель, а при увольнении или переводе на другую работу сведения о гражданине будут передаваться онлайн.