Законопроект о введении электронной трудовой книжки готов для внесения в Госдуму

Пакет документов по реализации нацпроекта "Цифровая экономика" разработан совместно с правительством РФ

Законодательная база является самым слабым местом нацпроекта "Цифровая экономика". Это признал председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По его словам, сейчас проведена большая работа по ликвидации этого провала, совместно с правительством РФ разработан пакет соответствующих документов.

Один из законопроектов касается введения в обиход электронной трудовой книжки.

"Появление электронной трудовой книжки позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, работник сможет быть абсолютно уверен, что с его зарплаты производятся отчисления в Пенсионный фонд и они будут учтены при выходе на заслуженный отдых", – рассказал Турчак.

Второй положительный момент – снизится риск нечаянной утраты бумажной трудовой книжки. Кроме того, работодатели избавятся от необходимости покупать бланки и организовывать их учет и ответственное хранение.

Переход на новый порядок учета стажа сотрудников начнется в пилотном режиме с крупных организаций и будет сугубо добровольным, работники смогут выбирать между бумажными и электронными трудовыми книжками, пояснил Турчак во вторник, 14 мая, на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению цифровой экономики РФ Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Второй документ касается электронной подписи. По мнению законодателей, эта технология очень удобна и востребована сегодня, поскольку позволяет без привязки к определенному месту управлять ключами доступа к личной информации. Авторы инициативы предлагают установить единые требования к электронной подписи и формировать ее с использованием средств криптографической защиты.

Предлагается также законодательно утвердить понятие цифрового профиля, который открывает возможности автоматизированного получения данных о гражданах по типу "единого окна".

"Именно этот сервис должен позволить людям узнать, каким госинформсистемам давалось согласие на обработку персональных данных, а также отзывать это согласие", – отметил Турчак.

В четвертом законопроекте говорится о введении понятия обезличенных данных, то есть сведений, которые формируются на основе персональных данных, но при этом не указывают на конкретного человека. Авторы инициативы предлагают отдельно прописать порядок получения согласия на обработку персональных данных. Граждане смогут самостоятельно регулировать объем доступной для обработки личной информации, а согласие смогут давать по электронной почте и посредством СМС.

Турчак отметил, что в подготовке этих законопроектов принимали участие замглавы правительства РФ Максим Акимов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Кабмин выработанные инициативы поддерживает. Документы готовы к обсуждению в Госдуме.

"Но прежде, чем внести их, мы хотим провести очередное обсуждение с экспертами", – сообщил Турчак, указав, что все поступившие замечания и предложения будут учтены.

Ранее глава РФ Владимир Путин дал поручение ускорить принятие востребованных регионами и бизнесом законопроектов по развитию цифровой экономики.