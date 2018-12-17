Участники обсудят лучшие практики и стратегии развития

Второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации проведет во вторник, 18 декабря, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Оно состоится на территории предприятия "Элтекс" в Новосибирске и будет посвящено обсуждению цифровой экономики как комплексной стратегии регионального развития.

Участникам предстоит решить, как повысить интерес регионов к реализации национального проекта "Цифровая экономика" с учетом их реальных возможностей. Свои доклады на тему представят Андрей Турчак и вице-премьер РФ Максим Акимов. В заседании также примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и главы субъектов РФ.

Многим из них есть что рассказать о практической реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Так, опытом своего региона в разработке программы цифровизации поделится губернатор Калининградской области Антон Алиханов. О работе региона по созданию инфраструктуры для цифровой экономики сообщит глава Новосибирской области Андрей Травников. Про региональную программу "Умный город" расскажет замминистра Андрей Чибис.

Во время заседания участники также согласуют параметры оценки степени цифровизации регионов – так называемый "рейтинг цифровизации", который необходим для рассмотрения правительством вопроса финансовой поддержки регионов.

Совет по развитию цифровой экономики был создан при Совфеде в апреле 2018 года. В него вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, эксперты, представители бизнеса. Задача Совета – изучить уровень развития цифровой экономики в регионах и подготовить план по реализации госполитики в этой области.