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Совфед обеспечит регионы программами по цифровой экономике

Фото: pixabay.com
Внедрением займется специально созданный Совет

Новое объединение предоставит экспертную поддержку законотворческой деятельности верхней палаты парламента. Однако перво-наперво Совет по развитию цифровой экономики будет помогать Совфеду в соответствующей сфере, создавать данные программы в регионах и содействовать им в разработке собственного контента.

С таким заявлением выступил вице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он также является председателем Совета, первое заседание которого прошло в Калининградской области.

"Совет должен стать профессиональной площадкой для обсуждения нормативно-правовой базы цифровой экономики, причем включаться в работу нужно на ранней стадии формирования концепций законопроектов", – заявил Турчак.

По его словам, необходимо избегать излишней зарегулированности и не стремиться к тому, чтобы все "зашить" в законодательстве, поскольку утверждение законов порой предваряют изменения в потребностях рынка. Турчак уверен в необходимости учитывать несколько видов процессов. Во-первых, те, которые должны напрямую регулироваться на федеральном уровне или местной властью. Во-вторых, те, для которых власть должна лишь создавать условия, при этом необязательно законодательные.

"Может потребоваться открытие данных, развитие инструментов финансирования или внедрение "технологических коридоров", – отметил глава Совета. Он подчеркнул, что процветание бизнеса в цифровой экономике возможно и без госучастия.

Андрей Турчак. Фото: ER.RU

Готовить предложения и рекомендации для регионов по разработке и внедрению программ по развитию цифровой экономики – еще одна задача нового Совета. При этом в приоритете будут четыре направления. Это "Обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах РФ", "Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета", "Развитие человеческого капитала цифровой экономики" и "Цифровизация государственного управления".

Свои заседания Совет будет проводить на выезде, на площадках передовых предприятий, что позволит привлекать к работе больше региональных экспертов и показывать лучшие практики. Это касается технологий, бизнес-моделей, методов управления, которые станут доступны предпринимателям и региональным властям. А они, в свою очередь, будут применять данные практики в работе.  

Совет – не бюрократический орган, а экспертная площадка, подчеркнул Турчак. Он объединит идеи различных экспертов, которые выработают конкретные решения.

"Чтобы обеспечить прорыв, о котором говорил президент России в послании Федеральному Собранию, к развитию цифровой экономики должны подключиться все. Для этого сначала надо понять, что цифровая экономика – это не только IT, но и качественно новая медицина и образование, комфортные для жизни города, удобные цифровые госуслуги, привлекательность экономики для лучших кадров, экономическая и национальная безопасность", – пояснил вице-спикер верхней палаты.

Он уточнил, что методику учета затрат регионов на развитие цифровой экономики также разработает Совет. "На заседании Совета законодателей, которое прошло в апреле при участии президента России Владимира Путина, поднимался вопрос об укреплении региональных бюджетов и предоставлении им дополнительных трансфертов на цифровизацию. Тогда президент нас поддержал и дал поручение рассмотреть возможность включения затрат регионов на развитие цифровой экономики в состав затрат, учитываемых при определении размера дотаций. Учитывая, что Совет Федерации – это палата регионов, считаю необходимым привлечь наш Совет к участию в разработке методики учета таких затрат при формировании "модельных бюджетов" и расчете размера дотаций. Это создаст реальную основу для участия регионов в развитии цифровой экономики", – заверил Турчак, уточнив, что одной из выгод от цифровизации является повышение эффективности госрасходов. И это, по его мнению, должны понимать в регионах.

"Таким образом, у регионов появятся дополнительные средства на развитие при условии качественной реализации программы по цифровизации", – пояснил партиец. Он считает, что без масштабирования лучших практик цифровизации традиционных отраслей не будет успешного развития цифровой экономики.

"Развитие цифровой экономики требует масштабирования лучших практик цифровизации традиционных отраслей. Речь идет о так называемых "больших данных" и других технологиях, которые уже доказали свою экономическую эффективность. При этом заказчиками цифровизации должны стать не "айтишники", а генеральные директора предприятий, отраслевые объединения и регуляторы отрасли. Все они должны знать о реальном экономическом эффекте, который уже сегодня получают многие компании, и инвестировать в цифровизацию производства. Для сравнения: объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет всего 2,2% ВВП, в то время как в США – 5%, а в странах Западной Европы – 3,9%", – сделал вывод Турчак.

Он также рассказал о необходимости поддерживать и совершенствовать отечественных производителей инфраструктурных решений, платформ и технологий, которые напрямую участвуют в цифровизации экономики страны. "Без этого не может быть речи не только о цифровом суверенитете России, но и об устойчивости развития экономики. Нужно сосредоточиться на развитии и продвижении конкурентоспособных отечественных разработок, а не на приобретении готовых иностранных продуктов или зарубежного оборудования", – поделился мнением единоросс.

Для конкурентоспособности российских производителей, не сомневается он, важно расширять рынки сбыта. "Это сложный путь, но только так можно создать прочный фундамент цифровой экономики на будущее", – подчеркнул Турчак.

Данный Совет, в который вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний, был создан при Совфеде в апреле. Первое заседание состоялось 1 августа в Гусеве Калининградской области. Собрание провел вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак.

Оксана ПОДТУРКИНА
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