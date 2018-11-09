Турчак: ЕР прислушивается к мнению регионов

Партийцы учитывают предложения "за пределами Садового кольца"

Ровно год назад "Единая Россия" заявила о "развороте в регионы" и с тех пор с этого курса не сбивается, напомнил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он выступил перед делегатами XXXI Конференции Санкт-Петербургского реготделения ЕР.

"Мы не принимаем решений внутри Садового кольца, не посоветовавшись с нашими региональными отделениями", – пояснил партиец, передает пресс-служба "Единой России".

Все предложения, заверил он, будут рассмотрены и учтены в итоговых решениях съезда. По словам Турчака, инициативы, поступающие из регионов, разные, однако их объединяют неравнодушные "авторы".

"От того, как мы работаем с избирателями в межвыборный период, от того, насколько люди чувствуют, что их мнение слышат и учитывают, зависит будущее "Единой России", – подчеркнул он, назвав главное условие оценки эффективности работы. По словам Турчака, рецензию на деятельность партии власти не реже одного раза в квартал должны "выпускать" журналисты, эксперты и обычные люди.

Кроме того, в своем выступлении секретарь Генсовета напомнил, что прошлым летом ЕР запустила новый проект – Центр поддержки гражданских инициатив. "Ни одна политическая сила не обладает таким потенциалом политического лоббизма и возможности поддержки общественных инициатив, как "Единая Россия". Необходимо самым внимательным образом продумать механизм такой поддержки, добиться того, чтобы любой активный гражданин знал и был уверен, что самый короткий путь реализации своей социально-значимой инициативы – это обратиться за поддержкой к нам", – заключил Турчак.

Также он похвалил работу общественных приемных, отметив их важность. И определил еще одно направление партийной активности – это повышение открытости и прозрачности всех процедур.

"Единая Россия должна стать первой "Цифровой партией" и это также важнейшее направление ее обновления", – заявил единоросс, рассказав о голосовании на расстоянии.

"Предварительное голосование в рамках муниципальной кампании в Петербурге в 2019 году будет в обязательном порядке предусматривать возможность дистанционного электронного голосования, которую мы также закрепим на Декабрьском съезде", – подытожил Турчак.

К слову, XVIII Съезд "Единой России" пройдет 7-8 декабря в Москве.