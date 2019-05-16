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Путин пообещал оставшимся без надбавок пенсионерам разобраться в проблеме

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Ряд россиян лишился дополнительных выплат

Лидер РФ заявил, что обратит внимание на сложившуюся ситуацию и найдет из нее выход.

После усовершенствования системы у ряда россиян с 30-летним стажем и больше исчезла надбавка к пенсии, размер которой составляет 25%. С соответствующей проблемой к президенту обратился житель страны, отметив, что решение вопроса не приведет к серьезным растратам бюджета. 

По его словам, дополнительной выплаты лишились представители ряда профессий, в частности работники сельхозотрасли. Глава государства пообещал разобраться в данном вопросе и урегулировать его. А президент, как известно, слов на ветер не бросает. 

 "Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно",

– заверил Владимир Владимирович, передает ТАСС.

Напомним, обновления в пенсионном законодательстве РФ произошли с 1 января 2019 года. Согласно реформе, пенсионный возраст будет увеличен на 5 лет. Повышение произойдет постепенно. 

Ксения АНДРЕЕВА
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