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Лидер РФ заявил, что обратит внимание на сложившуюся ситуацию и найдет из нее выход.
После усовершенствования системы у ряда россиян с 30-летним стажем и больше исчезла надбавка к пенсии, размер которой составляет 25%. С соответствующей проблемой к президенту обратился житель страны, отметив, что решение вопроса не приведет к серьезным растратам бюджета.
По его словам, дополнительной выплаты лишились представители ряда профессий, в частности работники сельхозотрасли. Глава государства пообещал разобраться в данном вопросе и урегулировать его. А президент, как известно, слов на ветер не бросает.
"Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно",
– заверил Владимир Владимирович, передает ТАСС.
Напомним, обновления в пенсионном законодательстве РФ произошли с 1 января 2019 года. Согласно реформе, пенсионный возраст будет увеличен на 5 лет. Повышение произойдет постепенно.
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