Ряд россиян лишился дополнительных выплат

Лидер РФ заявил, что обратит внимание на сложившуюся ситуацию и найдет из нее выход.

После усовершенствования системы у ряда россиян с 30-летним стажем и больше исчезла надбавка к пенсии, размер которой составляет 25%. С соответствующей проблемой к президенту обратился житель страны, отметив, что решение вопроса не приведет к серьезным растратам бюджета.



По его словам, дополнительной выплаты лишились представители ряда профессий, в частности работники сельхозотрасли. Глава государства пообещал разобраться в данном вопросе и урегулировать его. А президент, как известно, слов на ветер не бросает.

"Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно",

– заверил Владимир Владимирович, передает ТАСС.

Напомним, обновления в пенсионном законодательстве РФ произошли с 1 января 2019 года. Согласно реформе, пенсионный возраст будет увеличен на 5 лет. Повышение произойдет постепенно.