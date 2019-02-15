Раскрыт новый способ обмана пенсионеров по телефону

Мошенники похитили у пожилых людей миллионы рублей

Группа злоумышленников разработала новую схему выманивания денег у стариков. Им звонили якобы из прокуратуры и предлагали оплатить небольшую комиссию за возврат ранее потраченных на других мошенников средств. Преступников удалось обезвредить московским оперативникам.



Похитители действовали следующим образом. Они звонили пенсионерам с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками столичной прокуратуры. Гражданам сообщали, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, по решению суда была признана мошеннической и в этой связи покупателям была положена компенсация в размере от 100 тыс. до 600 тыс. рублей. Зачастую аферисты даже ссылались на несуществующие законы – например "О выплате компенсации лицам в результате противоправных действий организованных группой лиц", сообщают "Известия".

Как правило, у жертв не возникало никаких подозрений: лжепрокурор называл им не только их имя и фамилию, но и наименование купленного препарата, а также его точную стоимость. Самым подозрительным предлагали подтвердить информацию о назначенной компенсации у начальника финансового отдела банка, который, разумеется, также был подставным.

Когда жертва окончательно теряла бдительность, в переговоры вступали женщины, которые представлялись сотрудницами налоговой. Они сообщали о необходимости провести предоплату – оплатить госпошлину в размере 15% от суммы компенсации, страховой взнос или налог на адвоката.

Сотрудники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, раскрыли преступную схему и обезвредили мошенников. По версии следствия, организованной группой руководил азербайджанец из Домодедово. В группу также входили "звонари", которые общались с пенсионерами по телефону, "кассиры", контролирующие транзакции, "обнальщики", снимавшие наличные в банкоматах, и другие – всего 7 человек. При обыске у подозреваемых изъяли крупные суммы денег и оружие. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ущерб от семи установленных эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн рублей. Но в полиции не исключают, что пострадавших может быть гораздо больше. Одной из жертв обмана стал известный оперный певец, который отправил аферистам около 300 тыс. рублей.

По словам экспертов, телефоны доверчивых пенсионеров мошенники брали из сатарых баз фирм, которые продавали пожилым людям "волшебные пилюли" и прочие "чудодейственные средства" по огромным ценам. В распоряжении аферистов имелось порядка 1,5 тыс. имен пенсионеров, обманутых при покупке фальшивых препаратов.

Мошенничество при помощи телефонных звонков "не теряет своей популярности за счет того, что злоумышленники придумывают новые способы обмана, направленные в том числе на самые незащищенные слои населения – пенсионеров", – отметил руководитель отдела расследованной Group-IB Сергей Лупанин.

Ранее сообщалось, что мошенники похищают средства с карт и счетов крупнейших российских банков при помощи клиентских баз, которые им продают сотрудники кредитных учреждений.