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Мошенники придумали новый способ наживы

Фото: www.globallookpress.com
Клиентам звонят с фальшивых номеров банка, чтобы выудить секретную информацию о счетах

Клиенты крупнейшего российского банка жалуются в соцсетях на участившиеся попытки похитить средства с их карт и счетов. При этом преступники действуют крайне хитроумно, маскируя свои телефонные номера под официальные номера организации.

Во всех описываемых случаях схема примерно одна и та же. Клиент банка принимает звонок с номеров, которые указаны на сайте кредитной организации. Лжесотрудник обращается к нему по имени и отчеству, а также называет полные паспортные данные. Это делается для того, чтобы окончательно усыпить бдительность жертвы: большинство людей, как правило, уверены в том, что этой конфиденциальной на первый взгляд информацией обладают только настоящие сотрудники.

Особо подозрительным мошенники ухитряются даже отправлять SMS-сообщения с короткого номера или сообщать им информацию об остатках на счетах и о последних транзакциях, передает "КоммерсантЪ".

Мошенники звонят, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты. Далее, видимо, человеку предлагается в целях безопасности сообщить секретные сведения, которые позволят злоумышленникам похитить деньги со счета. Причем мошенники довольно настойчивы. Один из клиентов банка, чуть не попавшийся на удочку, рассказал, что ему продолжали звонить в течение часа, пока он сам через онлайн-банк не заблокировал свою карту.

Специалисты по информационной безопасности говорят о том, что заполучить персональные данные человека вполне реально, равно как и подделать телефонный номер банка. Для этого есть специальные программы. Один звонок с измененного номера стоит несколько рублей.

Что касается паспортных данных, то их можно собрать в социальных сетях или вычислить по номеру машины. А вот информацию о счетах и балансе можно получить только через инсайдеров в самом банке. Недобросовестные сотрудники, как оказалось, торгуют банковской тайной налево и направо, отмечается в материале.

В самой организации заверили, что внимательно изучают "подобные случаи мошеннических действий" в отношении клиентов и "постоянно совершенствуют систему антифрода".

Злоумышленники рекламируют подобные услуги в интернете. Зная номер телефона, они за 99 руб. готовы сообщить о наличии счета человека в банке, за 2,5 тыс. руб. – указать полный номер банковской карты, за 2 тыс. руб. – предоставить выписку операций за месяц, за 8-10 тыс. руб. – сказать кодовое слово, за 5-6 тыс. руб. – передать паспортные данные владельца. Более того, за вознаграждение предлагается совершить любую операцию по любой карте банка. Через минуту сообщается остаток по карте, сумма и время операции, соответствующие действительности.

Кроме того, в интернете продают целые базы данных клиентов "Сбербанка", "Альфа-Банка", "Тинькофф Банка", "Почта Банка", "Авангарда", "Русского стандарта" и "МТС Банка". Глава службы информационной безопасности одного из банков сообщил журналистам, что сейчас мошенники используют все больше адресных атак, а злоумышленники собирают данные о клиентах с большим остатком по счету.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты советуют сохранять осторожность и при возникновении хотя бы малейших сомнений самим перезванивать в банк. Ведь мошенники могут подделать номер, когда звонят сами, но никак не смогут принять звонок клиента.

Андрей ФИЛАТОВ
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