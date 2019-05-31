Пожилые люди стали более востребованны

Промышленность и производство, а также строительство, недвижимость и продажи – в этих сферах пенсионеры могут найти себе работу с наибольшей вероятностью.

К такому выводу пришли специалисты портала Superjob, которые провели опрос, имеющийся в распоряжении РИА "Новости".

Эксперты отметили, что за последние 8 лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше на 26%. При этом 38% российских компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста, а в 36% компаний пенсионеров принимают время от времени, в соответствии с их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

В целом берет на работу пенсионеров половина респондентов, представляющих сферу промышленности, 45% – строительства и недвижимости, 36% – сферы услуг, почти столько же – 33% – продаж.

Несколько меньше рады пенсионерам в IT-компаниях: только 22% опрошенных готовы взять на работу пожилых людей. Опрос был проведен с 1 по 26 мая, в нем приняло участие 500 работодателей.

